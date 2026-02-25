Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allianz Hold

Allianz
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Wie üblich habe der Versicherer am Vorabend der Veröffentlichung der Jahreszahlen den jährlichen Aktienrückkauf angekündigt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Mit bis zu 2,5 Milliarden Euro liege das diesjährige Volumen um knapp 30 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
381.90 € 		Abst. Kursziel*:
-14.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
382.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.94%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse