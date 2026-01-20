Apple 198.65 CHF -0.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng rechnet mit einer positiven Überraschung im iPhone-Geschäft, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. Auch das Momentum im Bereich Services bleibe hoch. In der Kursschwäche zum Jahresstart sieht Ng eine Kaufchance./ag/gl;

