Apple Aktie 908440 / US0378331005
198.65CHF
-1.86CHF
-0.93 %
13:22:14
BRXC
20.01.2026 13:15:44
Apple Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng rechnet mit einer positiven Überraschung im iPhone-Geschäft, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. Auch das Momentum im Bereich Services bleibe hoch. In der Kursschwäche zum Jahresstart sieht Ng eine Kaufchance./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 255.53
|
Abst. Kursziel*:
25.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 255.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.26%
|
Analyst Name::
Michael Ng
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
