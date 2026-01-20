Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’144 -1.0%  SPI 18’161 -0.9%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’641 -1.3%  Euro 0.9266 -0.2%  EStoxx50 5’865 -1.0%  Gold 4’723 1.1%  Bitcoin 72’039 -2.4%  Dollar 0.7901 -0.9%  Öl 64.5 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850DocMorris4261528Swiss Re12688156Sika41879292Zurich Insurance1107539
Top News
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Swatch-Aktie: Jahresergebnis abhängig von China-Erholung
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren - Warner-Übernahme komplett in bar geplant
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
HOCHTIEF-Aktie: Baukonzern steigt bei britischem SMR-Programm ein
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

198.65
CHF
-1.86
CHF
-0.93 %
13:22:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 13:15:44

Apple Buy

Apple
198.65 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng rechnet mit einer positiven Überraschung im iPhone-Geschäft, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 schrieb. Auch das Momentum im Bereich Services bleibe hoch. In der Kursschwäche zum Jahresstart sieht Ng eine Kaufchance./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 255.53 		Abst. Kursziel*:
25.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 255.46 		Abst. Kursziel aktuell:
25.26%
Analyst Name::
Michael Ng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten