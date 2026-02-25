LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Management des Medizinkonzerns habe die Möglichkeit einer Anhebung der Geschäftsziele im Laufe des Jahres erörtert, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick weiterhin für konservativ./rob/edh/he;