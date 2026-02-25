Ausblick: NEL ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NEL ASA wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,068 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 268,3 Millionen NOK abgeschlossen haben - davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,313 NOK, gegenüber -0,150 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 972,7 Millionen NOK im Vergleich zu 1,40 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch