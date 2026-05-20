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Depot im Blick 20.05.2026 03:15:00

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank

Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehmen. Ein Blick auf das Portfolio des Frankfurter Finanzinstituts zeigt die spannendsten Beteiligungen.

Da die Deutsche Bank ein verwaltetes Vermögen von rund 302,65 Milliarden US-Dollar ausweist, muss sie ihre US-Wertpapierbestände quartalsweise offenlegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts im ersten Quartal 2026, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Neben zwei neuen Werten in den Top 10 kam es dabei auch zu mehreren Aufstockungen und Reduzierungen. Datenstichtag ist der 31. März 2026.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch


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