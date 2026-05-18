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Index im Blick 18.05.2026 22:33:46

Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Mit dem Dow Jones ging es am Montagabend aufwärts.

Amgen
253.63 CHF -1.33%
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Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.32 Prozent stärker bei 49’686.12 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20.580 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.816 Prozent auf 49’930.26 Punkte an der Kurstafel, nach 49’526.17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49’352.56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49’761.16 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, mit 49’447.43 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 18.02.2026, mit 49’662.66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 42’654.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2.69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 4.32 Prozent auf 152.53 USD), Salesforce (+ 3.44 Prozent auf 179.48 USD), Chevron (+ 2.63 Prozent auf 196.12 USD), McDonalds (+ 2.20 Prozent auf 282.47 USD) und Visa (+ 2.12 Prozent auf 332.64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-2.74 Prozent auf 863.95 USD), NVIDIA (-1.33 Prozent auf 222.32 USD), Apple (-0.80 Prozent auf 297.84 USD), UnitedHealth (-0.69 Prozent auf 391.13 USD) und Amgen (-0.59 Prozent auf 324.39 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 35’420’070 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.705 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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