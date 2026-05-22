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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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22.05.2026
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25.05.2026 16:29:20

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai bislang 22 737-Max-Jets und 3 vom Typ 787 ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Neuigkeit erwähnte sie außerdem einen Großauftrag über 200 Flugzeuge aus China und Lieferverzögerungen beim Konkurrenten Airbus./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 21:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 219.02 		Abst. Kursziel*:
34.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 219.09 		Abst. Kursziel aktuell:
34.65%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
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