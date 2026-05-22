Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai bislang 22 737-Max-Jets und 3 vom Typ 787 ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Neuigkeit erwähnte sie außerdem einen Großauftrag über 200 Flugzeuge aus China und Lieferverzögerungen beim Konkurrenten Airbus./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 219.02
|
Abst. Kursziel*:
34.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 219.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.65%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-