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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai bislang 22 737-Max-Jets und 3 vom Typ 787 ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Neuigkeit erwähnte sie außerdem einen Großauftrag über 200 Flugzeuge aus China und Lieferverzögerungen beim Konkurrenten Airbus./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 21:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.