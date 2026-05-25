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Logistikoffensive 25.05.2026 02:36:23

Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS

Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS

Amazon öffnet sein Logistiknetzwerk für alle Unternehmen und löst damit Kursverluste bei FedEx und UPS aus. Ist der Schritt für die Konkurrenz wirklich so gefährlich?

•Amazon startet Amazon Supply Chain Services (ASCS) für Unternehmen aller Branchen und Grössen
•FedEx-Aktie verlor nach der Ankündigung rund 9 Prozent, hat seitdem etwa die Hälfte wieder aufgeholt
•FedEx-CEO Subramaniam sieht ASCS nicht als direkten Konkurrenten zum globalen FedEx-Netzwerk

Amazon öffnet sein Logistiknetz für alle

Amazon hat am 4. Mai 2026 den Start von Amazon Supply Chain Services (ASCS) bekanntgegeben. Der neue Dienst erlaubt es Unternehmen jeder Branche und Grösse, Amazons gesamtes Logistikportfolio zu nutzen, also Frachttransport, Lagerhaltung, Auftragsabwicklung und Paketversand. Bislang standen diese Kapazitäten primär Drittanbietern auf dem Marketplace offen. Zu den ersten Kunden zählen laut der offiziellen Pressemitteilung Konzerne wie Procter & Gamble, 3M, Lands' End und American Eagle Outfitters. Die Infrastruktur umfasst mehr als 80'000 Trailer, 24'000 Intermodal-Container sowie über 100 Frachtflugzeuge. Unternehmen können über ein zentrales Online-Portal auf die Dienste zugreifen.

Parallelen zu AWS und Jassys Strategie

Amazon-CEO Andy Jassy erläuterte die strategische Logik dahinter in einem Interview mit dem US-Finanzsender CNBC. Er zog einen direkten Vergleich zu Amazon Web Services (AWS): So wie Amazon seine internen Cloud-Infrastrukturen einst für externe Kunden geöffnet habe, solle nun dasselbe mit der Logistik geschehen. AWS ist mittlerweile ein Geschäft mit einem jährlichen annualisierter Umsatzvon 150 Milliarden US-Dollar. Jassy betonte, die meisten Unternehmen hätten kein Interesse daran, eine eigene Logistik aufzubauen, wenn sie auf Amazons Netz zurückgreifen könnten. ASCS wird laut Amazon als wesentliche Wachstumschance eingestuft, unterstützt durch Investitionen in Prognosemodelle, Automatisierung und Künstliche Intelligenz.

Kursreaktion und Einordnung durch FedEx-Chef

Die Ankündigung löste unmittelbare Marktreaktionen aus. Die Aktie von FedEx fiel an der NYSE nach der Bekanntmachung um rund 9 Prozent, hat seitdem aber etwa die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt. UPS verlor am selben Tag sogar 10,5 Prozent. FedEx-CEO Raj Subramaniam trat den Befürchtungen am 12. Mai 2026 in einem CNBC-Interview entgegen. Er sagte, die Ankündigung und das, was FedEx betreibe, seien "völlig verschieden". FedEx sei ein echtes End-to-End-Netzwerk, das Sendungen von jedem Punkt der Welt zu jedem anderen Punkt innerhalb weniger Tage transportieren könne. Das sei bei ASCS nicht der Fall. Subramaniam ordnete den Amazon-Dienst eher als Third-Party-Logistics-Angebot ein, ein Bereich, in dem FedEx zwar aktiv ist, der aber laut seinen Angaben nur etwa 2 Milliarden US-Dollar zum Gesamtumsatz von über 93 Milliarden US-Dollar beiträgt. Amazon bleibe zudem ein wertvoller FedEx-Kunde, nachdem beide Unternehmen ihre Geschäftsbeziehung zuletzt erneuert hätten. Analysten der Investmentbank Barclays bewerteten die Ankündigung laut CNBC als "more noise than risk" und bezeichneten ASCS eher als Umbenennung bereits bestehender Logistikdienste denn als neue Bedrohung für Wettbewerber.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

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