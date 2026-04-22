Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Smartphone-Nachfrage in den USA dürfte jüngst durch Subventionen von Mobilfunkunternehmen wie AT&T leicht begünstigt worden sein, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sehe er Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen zum iPhone-Absatz und -Umsatz im Quartal Januar bis März 2026./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 273.74
|
Abst. Kursziel*:
2.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 273.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.31%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Mittwochabend gestärkt (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Tim Cook dankt bei Apple ab: Wer ist der neue CEO John Ternus? - Aktie im Blick (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|16:10
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|215.74
|1.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:21
|
DZ BANK
EssilorLuxottica Kaufen
|16:10
|
UBS AG
Apple Neutral
|15:49
|
DZ BANK
L'Oréal Kaufen
|15:47
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|15:44
|
UBS AG
Tesla Neutral
|15:39
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|15:34
|
Barclays Capital
STMicroelectronics Underweight