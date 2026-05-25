Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’389 2.0%  Euro 0.9116 -0.1%  EStoxx50 6’137 2.0%  Gold 4’574 1.5%  Bitcoin 60’854 1.0%  Dollar 0.7830 -0.2%  Öl 96.2 -7.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Euro steigt zum Franken mit Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von TUI, Lufthansa & Co. ziehen kräftig an: Anleger setzen auf Entspannung im Nahen Osten
Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

Hoffnungen auf Deeskalation 25.05.2026 18:32:00

Euro steigt zum Franken mit Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs

Euro steigt zum Franken mit Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs

Über das Pfingstwochenende ist die Hoffnung auf einen Deal im Iran-Konflikt gestiegen.

Am Devisenmarkt hat vor allem der Euro von der Entspannung im Nahen Osten profitiert.

Am späten Nachmittag des Pfingstmontags, an dem an einigen europäischen Börsenplätzen, nicht aber in der Schweiz oder in den USA gehandelt wird, rückte der Euro zum US-Dollar auf 1,1648 Dollar vor, nach Kursen um die Marke von 1,1610 am Freitagabend.

Zum Franken stieg der Euro in derselben Zeitspanne auf 0,9116 von 0,9109 Franken am Freitagabend. Und der Dollar fällt zum Franken auf 0,7827 nach 0,7844 Franken.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro etwas gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schliesslich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft.

"Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Und auch vonseiten es Irans wurde kommuniziert, dass noch nicht alle Details zum Friedensplan geklärt seien.

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen gab es wenig Impulse. Schliesslich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day".

Weitere Links:

Die Performance der Kryptowährungen in KW 20: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 21: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9116 -0.0010
-0.11
USD/CHF 0.7830 -0.0016
-0.20
USD/JPY 158.9040 0.0740
0.05

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 21: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Rheinmetall-Aktie freundlich: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Delivery Hero-Aktie springt zweistellig hoch: Uber legt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero vor
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit neuem Schwung - Welche Wasserstoffaktie hat die Nase vorn?