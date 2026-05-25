|Verkaufsempfehlungen KW 21
|
25.05.2026 03:41:24
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Weitere Links:
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schliessen mit Plus - Dow erreicht neuen Rekord -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt beendete den Freitagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Auch bei den US-Indizes ging es vor dem Wochenende nach oben. Die Börsen in Asien verbuchten am Freitag Gewinne.