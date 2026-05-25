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Blick ins Portfolio 25.05.2026 03:20:44

Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt

Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt

Im ersten Quartal 2026 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn grössten Beteiligungen.

Der renommierte Value-Investor David Einhorn nahm mit seiner Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) im ersten Quartal 2026 deutliche Umschichtungen an seinem US-Aktienportfolio vor. Insgesamt verwaltete der Hedgefonds zum Stichtag 13F-Wertpapiere im Gesamtwert von 3,19 Milliarden US-Dollar. Während die Konzentration an der Spitze gewohnt hoch blieb - die zehn grössten Positionen machten stolze 57,11 Prozent des gesamten Portfolios aus -, zeigte sich Einhorn in den tieferen Depot-Regionen äusserst umtriebig.

Radikaler Umbau im Mediensektor: Einhorn trennt sich komplett von Warner Bros. Discovery und TKO Group

Besonders im Mediensektor kam es zu vielbeachteten Bewegungen. Einhorn passte seine Wetten in diesem Segment aktiv an und trennte sich im ersten Quartal vollständig von seiner Position beim Branchenkonzern Warner Bros. Discovery, indem er alle verbliebenen 1'533'080 Aktien liquidierte. Gleichzeitig bewies der Value-Investor Mut zu echten Turnaround-Storys und feierte ein vielbeachtetes Comeback bei einem ehemaligen Pandemie-Highflyer: Greenlight Capital stieg massiv bei der Fitnessmarke Peloton ein, kaufte aus dem Stand 9'867'480 Aktien hinzu und baute die Beteiligung damit um astronomische 4'003 Prozent aus. Für die Top-10 hat es allerdings dennoch nicht gereicht, diese werden im folgenden Ranking präsentiert.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


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