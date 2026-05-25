|Blick ins Portfolio
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25.05.2026 03:20:44
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Im ersten Quartal 2026 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn grössten Beteiligungen.
Radikaler Umbau im Mediensektor: Einhorn trennt sich komplett von Warner Bros. Discovery und TKO Group
Besonders im Mediensektor kam es zu vielbeachteten Bewegungen. Einhorn passte seine Wetten in diesem Segment aktiv an und trennte sich im ersten Quartal vollständig von seiner Position beim Branchenkonzern Warner Bros. Discovery, indem er alle verbliebenen 1'533'080 Aktien liquidierte. Gleichzeitig bewies der Value-Investor Mut zu echten Turnaround-Storys und feierte ein vielbeachtetes Comeback bei einem ehemaligen Pandemie-Highflyer: Greenlight Capital stieg massiv bei der Fitnessmarke Peloton ein, kaufte aus dem Stand 9'867'480 Aktien hinzu und baute die Beteiligung damit um astronomische 4'003 Prozent aus. Für die Top-10 hat es allerdings dennoch nicht gereicht, diese werden im folgenden Ranking präsentiert.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
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