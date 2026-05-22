Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Henning Cosman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Einführung des neuen Elektro-Sportwagens Luce, dessen Aussehen und Preis noch unbekannt seien. Er geht von einer Positionierung im Hochpreis- und Kleinvolumensegment aus, die viele Bedenken ausräumen werde./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
355.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
306.75 €
|
Abst. Kursziel*:
15.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
311.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.15%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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