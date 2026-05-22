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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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22.05.2026
BRXC
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25.05.2026 16:59:28

Ferrari Overweight

Ferrari
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Henning Cosman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Einführung des neuen Elektro-Sportwagens Luce, dessen Aussehen und Preis noch unbekannt seien. Er geht von einer Positionierung im Hochpreis- und Kleinvolumensegment aus, die viele Bedenken ausräumen werde./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
306.75 € 		Abst. Kursziel*:
15.73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
311.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.15%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
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