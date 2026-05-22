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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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22.05.2026
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25.05.2026 16:28:40

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. LVMH habe sich trotz eines GMV-Rückgangs um sieben Prozent weiterhin überdurchschnittlich entwickelt./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
479.05 € 		Abst. Kursziel*:
25.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
480.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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