NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. LVMH habe sich trotz eines GMV-Rückgangs um sieben Prozent weiterhin überdurchschnittlich entwickelt./tih/la;