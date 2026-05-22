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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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22.05.2026
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25.05.2026 08:58:31

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei äußerst dynamisch, schrieb Andrew Ross am Montagmorgen. Am Wochenende war zunächst klar geworden, dass Uber eine Übernahme anstrebt, ein Gebot von 33 Euro je Aktie wurde in Aussicht gestellt. Es folgte ein Pressebericht, wonach auch DoorDash interessiert sei, und Uber daher auch 38 Euro zu zahlen bereit sein könnte. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 06:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37.65 € 		Abst. Kursziel*:
3.85%
Rating update:
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37.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
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