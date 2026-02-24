|Portfolio angepasst
|
24.02.2026 03:14:47
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal erneut zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat. Stichtag der Angaben ist der 31. Dezember 2025.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichen Verlusten -- SMI schliesst stabil -- DAX letztlich schwach - unter 25'000 Punkten -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kam am Montag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich kräftig im Minus. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.