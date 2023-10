Apple 152.95 CHF 0.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach einer Produkt-Show auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel bleibt 213 US-Dollar. Die Details der Produktvorstellungen deckten sich weitgehend mit dem, was man im Vorfeld in der Presse habe erfahren können, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Präsentation neuer Versionen des MacBook Pro und des iMac wertete der Experte positiv./bek/mis;

