Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 -0.5%  SPI 17’033 -0.3%  Dow 47’935 0.5%  DAX 24’154 -0.5%  Euro 0.9282 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’993 1.3%  Bitcoin 88’869 -0.8%  Dollar 0.7958 0.3%  Öl 65.2 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Verizon-Aktie fester: Trotz Kundenverlust steigert der US-Telekomriese Umsatz und Gewinn
Kaufen von DZ BANK für Deutsche Bank-Aktie
Visa-Aktie verliert: Umsatz dank Konsumfreude hoch
Caterpillar-Aktie: Baumaschinenriese übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Prognosen der Experten 29.10.2025 16:43:00

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Experten haben ihre Prognosen für die Microsoft-Bilanz abgegeben.

Microsoft
428.42 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Microsoft wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 35 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden.

41 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent auf 75,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 52 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,56 USD im Vergleich zu 13,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 54 Analysten durchschnittlich bei 323,19 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
Microsoft-Aktie höher: Microsoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär

Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com