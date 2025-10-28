u-blox-Aktie: Aktionäre stimmen Delisting von der Schweizer Börse zu

An einer ausserordentlichen Generalversammlung stimmten sie sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu, wie u-blox am Abend mitteilte.

So etwa der Dekotierung der Namenaktien von der SIX Swiss Exchange. Der Schritt steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des öffentlichen Übernahmeangebots von Advent International. Diese hatte zuletzt einen Anteil von 67,55 Prozent gemeldet und die Bedingungen als erfüllt erklärt.

Zudem wählten die Aktionäre Claudio Simao zum Präsidenten des Verwaltungsrats, sowie Ronald Ayles und Bernhard Spetsmann als neue Mitglieder des Gremiums. Simao und Ayles wurden gleichzeitig in den Nominations-, Vergütungs- und Nachhaltigkeitsausschuss gewählt.

Alle Wahlen und Beschlüsse treten erst nach Vollzug der Übernahme in Kraft.

ra/

Thalwil (awp)