SMI 12'360 -1.3%  SPI 17'081 -1.2%  Dow 47'706 0.3%  DAX 24'279 -0.1%  Euro 0.9243 -0.2%  EStoxx50 5'704 -0.1%  Gold 3'953 -1.0%  Bitcoin 89'510 -1.3%  Dollar 0.7936 -0.2%  Öl 64.4 -2.0% 
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

430.84
CHF
6.35
CHF
1.50 %
18:00:02
BRXC
28.10.2025 20:51:24

Microsoft Outperform

Microsoft
430.84 CHF 1.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer endgültigen Vereinbarung mit OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Software-Riese hält nun einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Damit sei Klarheit in einer Beziehung geschaffen worden, die zuvor einen Überhang gehabt habe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 542.07 		Abst. Kursziel*:
18.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 542.13 		Abst. Kursziel aktuell:
18.05%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

