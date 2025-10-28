Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer endgültigen Vereinbarung mit OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Software-Riese hält nun einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Damit sei Klarheit in einer Beziehung geschaffen worden, die zuvor einen Überhang gehabt habe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 542.07
|
Abst. Kursziel*:
18.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 542.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.05%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
20:27
|Microsoft Aktie News: Microsoft macht am Dienstagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
20:03
|Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18:01
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Dienstagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
16:01
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
15:43
|Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15:03
|Apple joins Microsoft and Nvidia in elite $4tn valuation club (Financial Times)
|
14:33
|OpenAI restructuring pushes Microsoft valuation above $4tn (Financial Times)