Apple Aktie 908440 / US0378331005
201.83CHF
6.28CHF
3.21 %
12:56:24
BRXC
20.10.2025 13:06:26
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee beschäftigte sich in der am Montag vorliegenden Studie mit Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie./rob/ck/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 252.29
|
Abst. Kursziel*:
10.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 252.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.97%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
