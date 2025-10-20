Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’600 -0.4%  SPI 17’317 -0.3%  Dow 46’191 0.5%  DAX 24’115 1.2%  Euro 0.9237 -0.1%  EStoxx50 5’650 0.8%  Gold 4’297 1.1%  Bitcoin 87’996 2.1%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

201.83
CHF
6.28
CHF
3.21 %
12:56:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 13:06:26

Apple Overweight

Apple
201.83 CHF 3.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee beschäftigte sich in der am Montag vorliegenden Studie mit Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie./rob/ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 252.29 		Abst. Kursziel*:
10.98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 252.33 		Abst. Kursziel aktuell:
10.97%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten