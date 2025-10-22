Apple 209.00 CHF -0.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für bestellte iPhone-17-Geräte seien - abgesehen vom gefragten Basismodell - weiter stabil bis leicht fallend, schrieb David Vogt am Dienstagabend mit Blick auf 30 Länder./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





