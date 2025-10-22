Apple Aktie 908440 / US0378331005
209.00CHF
-0.03CHF
-0.01 %
09:00:12
BRXC
22.10.2025 07:28:43
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für bestellte iPhone-17-Geräte seien - abgesehen vom gefragten Basismodell - weiter stabil bis leicht fallend, schrieb David Vogt am Dienstagabend mit Blick auf 30 Länder./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 262.77
|
Abst. Kursziel*:
-16.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 262.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.27%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
