NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach den Zahlen des US-Logistik-Konkurrenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die UPS-Sparte International Export Package habe im dritten Quartal ein starkes Mengenwachstum verzeichnet, was sich auch auf DHL übertragen lasse, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was den Ausblick auf das vierte Quartal betreffe, so sei das Management von UPS zudem zuversichtlich, eine starke Hochsaison abliefern zu können./rob/ck/he;