AMD 438.64 CHF -1.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD anlässlich einer KI-bezogenen Investorenkonferenz von 515 auf 640 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte im Bereich KI festigten die klare Führungsposition des Halbleiterkonzerns im Serverbereich, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei habe die KI-Strategie mit zwei weiteren namhaften Kunden und einem strategischen Fahrplan, der AMD potenziell vor Nvidia positioniere, konkretere Formen angenommen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.