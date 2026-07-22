AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD anlässlich einer KI-bezogenen Investorenkonferenz von 515 auf 640 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte im Bereich KI festigten die klare Führungsposition des Halbleiterkonzerns im Serverbereich, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei habe die KI-Strategie mit zwei weiteren namhaften Kunden und einem strategischen Fahrplan, der AMD potenziell vor Nvidia positioniere, konkretere Formen angenommen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 539.69
|
Abst. Kursziel*:
18.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 540.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.52%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|09:00
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|09:00
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|09:00
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|439.03
|-1.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
AMD Buy
|08:58
|
Bernstein Research
AMD Outperform
|08:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|08:47
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|08:16
|
Jefferies & Company Inc.
Intel Hold
|07:49
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Neutral
|07:46
|
Jefferies & Company Inc.
SAP Buy