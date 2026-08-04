AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD nach Zahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterherstellers sei sehr gut ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausverkauf der Aktie im nachbörslichen Geschäft dürfte an den überambitionierten Erwartungen des Marktes liegen. Die fundamentale Lage verbessere sich aber zunehmend./rob/mf/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 518.58
|
Abst. Kursziel*:
25.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 526.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.45%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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