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Index-Bewegung 05.08.2026 22:33:46

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus

Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Thomson Reuters
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Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.83 Prozent leichter bei 29’487.79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.438 Prozent höher bei 29’863.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’733.16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29’946.93 Punkte, das Tagestief hingegen 29’468.33 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29’329.21 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 28’015.06 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 23’018.56 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.99 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Shopify A (+ 16.98 Prozent auf 144.24 USD), Booking (+ 6.56 Prozent auf 207.02 USD), Marriott (+ 4.67) Prozent auf 361.31 USD), Amgen (+ 4.57 Prozent auf 407.83 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.44 Prozent auf 228.72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen SpaceX (-13.61 Prozent auf 108.27 USD), Astera Labs (-11.96 Prozent auf 318.43 USD), Thomson Reuters (-9.66 Prozent auf 98.61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.04 Prozent auf 482.05 USD) und Sandisk (-5.40 Prozent auf 1’350.50 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 54’653’867 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.333 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 7.11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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