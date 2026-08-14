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Kursverlauf 14.08.2026 18:00:45

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 erleidet am fünften Tag der Woche Verluste.

Applied Materials
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Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.39 Prozent schwächer bei 29’967.80 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.275 Prozent fester bei 30’167.13 Punkten, nach 30’084.50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29’934.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’179.82 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.869 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 14.07.2026, mit 29’586.29 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Wert von 29’580.30 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 14.08.2025, mit 23’832.44 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.89 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Copart (+ 6.81 Prozent auf 31.39 USD), Sandisk (+ 6.05 Prozent auf 1’620.51 USD), Nebius (+ 4.29 Prozent auf 265.99 USD), Lumentum (+ 4.24 Prozent auf 917.71 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.10 Prozent auf 497.99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-5.82 Prozent auf 503.44 USD), Broadcom (-5.80 Prozent auf 393.58 USD), Workday (-3.99 Prozent auf 198.21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.71 Prozent auf 93.50 USD) und KLA (-3.52 Prozent auf 202.01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’513’514 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.698 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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