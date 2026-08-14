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14.08.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 502,70 USD.

AMD
399.56 CHF -0.40%
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Um 16:28 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 502,70 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'796 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 504,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 487,34 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1'466'018 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 584,70 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 16,31 Prozent zulegen. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 70,31 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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