Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.34 Prozent auf 29’982.69 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.275 Prozent auf 30’167.13 Punkte an der Kurstafel, nach 30’084.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’934.66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’179.82 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.920 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 29’586.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’580.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23’832.44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18.95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 8.59 Prozent auf 276.96 USD), Copart (+ 7.08 Prozent auf 31.47 USD), Sandisk (+ 6.36 Prozent auf 1’625.35 USD), Seagate Technology (+ 5.29 Prozent auf 970.11 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.27 Prozent auf 503.62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Broadcom (-6.31 Prozent auf 391.46 USD), Applied Materials (-5.66 Prozent auf 504.27 USD), KLA (-3.88 Prozent auf 201.25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.54 Prozent auf 93.66 USD) und Workday (-3.14 Prozent auf 199.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’281’004 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.698 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch