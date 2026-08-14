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14.08.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) springt am Abend hoch

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) springt am Abend hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 509,08 USD zu.

AMD
409.07 CHF 1.97%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 509,08 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 511,42 USD. Mit einem Wert von 487,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'460'015 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (584,70 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 14,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 70,68 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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