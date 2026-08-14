Verluste in New York: S&P 500 gibt nach

Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.25 Prozent schwächer bei 7’779.51 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62.534 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.090 Prozent fester bei 7’805.98 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’798.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’810.01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’776.31 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.358 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’543.59 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Wert von 7’501.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der S&P 500 6’468.54 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.43 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Copart (+ 7.08 Prozent auf 31.47 USD), Sandisk (+ 6.36 Prozent auf 1’625.35 USD), Seagate Technology (+ 5.29 Prozent auf 970.11 USD), Halliburton (+ 4.52 Prozent auf 34.33 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.27 Prozent auf 503.62 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Broadcom (-6.31 Prozent auf 391.46 USD), Applied Materials (-5.66 Prozent auf 504.27 USD), Cerebras Systems (-4.81 Prozent auf 219.90 USD), KLA (-3.88 Prozent auf 201.25 USD) und HP (-3.75 Prozent auf 30.13 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’023’003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 12.28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch