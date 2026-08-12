S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 106.50 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93.897 AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf 474.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44’537.09 USD wert. Damit wäre die Investition 345.37 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete AMD (Advanced Micro Devices) eine Marktkapitalisierung von 767.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch