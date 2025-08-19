NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Doug Anmuth aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für die US-Onlinehändler. Deren Umsatzwachstum sei im zweiten Quartal überwiegend stabil ausgefallen - die Deeskalation im Zollkonflikt habe das Umfeld verbessert und zu besser als erwarteten Zahlen und Quartalsausblicken geführt. Die Marktanteile des Online-Handels sollten im zweiten Halbjahr weiter steigen, wobei er mit nachlassender Wachstumsdynamik rechne. Amazon bleibt in diesem Umfeld eine der besten Anlageideen des Experten./gl/tih;