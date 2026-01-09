Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon tritt am Abend auf der Stelle

Amazon Aktie News: Amazon tritt am Abend auf der Stelle

Die Aktie von Amazon zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 246,17 USD an der Tafel.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 246,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'787 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 246,92 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 242,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 4'284'420 Stück.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 34,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 180.17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,15 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

