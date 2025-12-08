Amazon Aktie 645156 / US0231351067
185.38CHF
0.11CHF
0.06 %
12:20:43
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.12.2025 11:11:26
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gehe er um beständige Fortschritte, nicht um die Neuerfindung des Rads, schrieb Brent Thill am Montag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 229.53
|
Abst. Kursziel*:
19.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.82%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Amazon
|
06.12.25
|Climate rift opens between Amazon and rivals in row over data centre power (Financial Times)
|
05.12.25
|Amazon Aktie News: Amazon reagiert am Freitagabend positiv (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones pendelt am Donnerstagnachmittag um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags schwächer (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Amazon will Paketversand mit der Post in den USA beenden (Spiegel Online)
Analysen zu Amazon
|11:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|185.29
|0.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|
UBS AG
L'Oréal Neutral
|11:15
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|11:12
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:11
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|11:10
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|11:06
|
Barclays Capital
Akzo Nobel Overweight
|11:04
|
Barclays Capital
Oracle Overweight