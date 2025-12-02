Amazon Aktie 645156 / US0231351067
185.49CHF
-3.32CHF
-1.76 %
18:00:03
BRXC
03.12.2025 15:35:15
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon nach der re:Invent-Konferenz der Cloudsparte AWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Generative KI und KI-Infrastruktur blieben im Fokus und Amazon verbessere hier seine Position, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. AWS wolle die KI-Lücke zur Konkurrenz schließen./mis/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 231.38
|
Abst. Kursziel*:
31.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 232.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.35%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|15:35
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
