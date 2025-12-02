Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
185.49
CHF
-3.32
CHF
-1.76 %
18:00:03
BRXC
03.12.2025 15:35:15

Amazon Overweight

Amazon
185.49 CHF -1.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon nach der re:Invent-Konferenz der Cloudsparte AWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Generative KI und KI-Infrastruktur blieben im Fokus und Amazon verbessere hier seine Position, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. AWS wolle die KI-Lücke zur Konkurrenz schließen./mis/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 231.38 		Abst. Kursziel*:
31.82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 232.21 		Abst. Kursziel aktuell:
31.35%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

