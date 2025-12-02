Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'890 0.3%  SPI 17'706.3700 0.3%  Dow 47'485.1 0.4%  DAX 23'711 0.5%  Euro 0.9335 0.0%  EStoxx50 5'686 0.3%  Gold 4'198 -0.8%  Bitcoin 73'917 6.4%  Dollar 0.8037 -0.1%  Öl 62.5 -1.3% 
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

188.82
CHF
1.33
CHF
0.71 %
18:00:02
BRXC
02.12.2025 19:35:49

Amazon Overweight

Amazon
188.82 CHF 0.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Trotz starker Zahlen zum dritten Quartal liege der Kurs des Online-Händlers mittlerweile wieder auf dem Niveau vor den Resultaten und zehn Prozent unter dem November-Hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf eine Fremdkapitalaufnahme, Partnerschaften von Konkurrenten im KI-Bereich und offene Fragen rund um die Trainium-Chips von Amazon zurück. Anleger könnten den Rücksetzer aber zum Kauf nutzen. Im Rahmen der Konferenz Reinvent von Amazon Web Services erwartet er wichtige Aussagen zu den Themen rund um die Künstliche Intelligenz./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 235.06 		Abst. Kursziel*:
29.75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 235.05 		Abst. Kursziel aktuell:
29.76%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse