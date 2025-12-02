Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Trotz starker Zahlen zum dritten Quartal liege der Kurs des Online-Händlers mittlerweile wieder auf dem Niveau vor den Resultaten und zehn Prozent unter dem November-Hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies auf eine Fremdkapitalaufnahme, Partnerschaften von Konkurrenten im KI-Bereich und offene Fragen rund um die Trainium-Chips von Amazon zurück. Anleger könnten den Rücksetzer aber zum Kauf nutzen. Im Rahmen der Konferenz Reinvent von Amazon Web Services erwartet er wichtige Aussagen zu den Themen rund um die Künstliche Intelligenz./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 14:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 235.06
|
Abst. Kursziel*:
29.75%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 235.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.76%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
01.12.25