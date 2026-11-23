Um 16:28 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 255,47 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 26'998 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 261,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 260,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'600'394 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 12,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,23 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 201.94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 180.17 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 12,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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