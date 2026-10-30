ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon anlässlich des Kursrutsches nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 348 auf 352 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er nehme als wichtigste Erkenntnis aus den Resultaten des Technologie- und Handelsunternehmens mit, dass die Cloud-Sparte AWS auf dem besten Weg sei, das Geschäft so umzugestalten, dass es über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg ausreichend tragfähig ist, schrieb Stephen Ju am Freitag. Grundlage dafür seien die beschleunigten Investitionen im Laufe der letzten rund zwei Jahre./rob/la/he;