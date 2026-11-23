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23.11.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon legt am Abend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,3 Prozent auf 257,39 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 257,39 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'762 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 261,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,00 USD. Bisher wurden heute 6'268'251 Amazon-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,16 USD) erklomm das Papier am 04.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 11,57 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 31,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 29.10.2026. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,95 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,09 Prozent auf 201.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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