Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 260.21
|
Abst. Kursziel*:
22.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 260.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.84%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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