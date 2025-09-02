Alstom 18.59 CHF -5.53% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Auftragslage des Zugherstellers im zweiten Geschäftsquartal dürfte die Konsensschätzung übertreffen, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies würde das Risiko beim Free-Cashflow-Ausblick auf das erste Halbjahr mindern./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 22:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.