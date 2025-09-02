Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

18.59
CHF
-1.09
CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
10.09.2025 08:00:40

Alstom Overweight

Alstom
18.59 CHF -5.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Auftragslage des Zugherstellers im zweiten Geschäftsquartal dürfte die Konsensschätzung übertreffen, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies würde das Risiko beim Free-Cashflow-Ausblick auf das erste Halbjahr mindern./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 22:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19.73 € 		Abst. Kursziel*:
41.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.94%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

