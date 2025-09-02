Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
18.59CHF
-1.09CHF
-5.53 %
02.09.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.09.2025 08:00:40
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Auftragslage des Zugherstellers im zweiten Geschäftsquartal dürfte die Konsensschätzung übertreffen, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies würde das Risiko beim Free-Cashflow-Ausblick auf das erste Halbjahr mindern./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 22:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.73 €
|
Abst. Kursziel*:
41.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.94%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse