Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
24.46CHF
0.15CHF
0.63 %
11:47:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 09:33:18
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Auftragsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Qualität in den Auftragsbüchern des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen werde besser./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.53 €
|
Abst. Kursziel*:
16.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.38%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|09:33
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09:33
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09:33
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|24.64
|1.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
Jefferies & Company Inc.
QIAGEN Buy
|10:58
|
UBS AG
VINCI Buy
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Buy
|10:50
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|10:49
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|10:49
|
Warburg Research
KSB Buy
|09:34
|
Deutsche Bank AG
DocMorris Hold