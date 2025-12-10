Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
22.11CHF
-0.12CHF
-0.53 %
15:06:52
BRXC
10.12.2025 13:01:10
Alstom Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Alstom S.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
19.50 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
23.70 €
Abst. Kursziel*:
-17.72%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
23.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
-17.65%
Analyst Name::
Daniela Costa
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
