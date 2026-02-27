Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

25.65
CHF
-0.19
CHF
-0.72 %
15:37:31
BRXC
27.02.2026

Alstom Overweight

Alstom
25.65 CHF -0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 34,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta äußerte sich am Freitag verwundert über den Marktwertverlust von bisher etwa 850 Millionen Euro - ausgelöst durch Medienberichte über die Verzögerung eines Auftrags über 380 Millionen Euro. Er habe die Meldung, die er zuerst Dienstagnacht gesehen habe, nach Rücksprache mit dem Management der Franzosen eher für vernachlässigbar gehalten. Er sieht folglich nun eine gute Kaufchance./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.27 € 		Abst. Kursziel*:
21.33%
