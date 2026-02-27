NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 34,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta äußerte sich am Freitag verwundert über den Marktwertverlust von bisher etwa 850 Millionen Euro - ausgelöst durch Medienberichte über die Verzögerung eines Auftrags über 380 Millionen Euro. Er habe die Meldung, die er zuerst Dienstagnacht gesehen habe, nach Rücksprache mit dem Management der Franzosen eher für vernachlässigbar gehalten. Er sieht folglich nun eine gute Kaufchance./rob/ag/ajx;