Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
21.47CHF
0.52CHF
2.48 %
09:02:49
BRXC
14.11.2025 08:02:51
Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin zeigte sich am Donnerstagabend von der Telefonkonferenz zu den Resultaten überzeugt. Es entstehe langsam Potenzial für die Margen- und Cashflow-Prognosen für das zweite Geschäftshalbjahr./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Alstom S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
22.77 €
Abst. Kursziel*:
-12.17%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
23.47 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14.78%
Analyst Name::
Andre Kukhnin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.
07.11.25
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Alstom-Aktie (finanzen.net)
31.10.25