Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz zu den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal sei positiv verlaufen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2025/26 habe der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -technik bestätigt./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



