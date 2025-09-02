Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte einen Auftragseingang von 6,6 Milliarden Euro und einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er bei den Bestellungen 8 Prozent über der Konsensschätzung, für die Erlöse im Rahmen der Analystenerwartungen./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.82%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
|11:12
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:55
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Alstom S.A.
|18.59
|-5.53%
