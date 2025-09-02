Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

18.59
CHF
-1.09
CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
09.10.2025 11:12:24

Alstom Neutral

Alstom
18.59 CHF -5.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte einen Auftragseingang von 6,6 Milliarden Euro und einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er bei den Bestellungen 8 Prozent über der Konsensschätzung, für die Erlöse im Rahmen der Analystenerwartungen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22.98 € 		Abst. Kursziel*:
-12.97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.82%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alstom S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:12 Alstom Neutral UBS AG
08:55 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
