CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen

Das Alstom-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Alstom-Anteile an diesem Tag bei 20.37 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.909 Alstom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alstom-Papiers auf 29.24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143.54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43.54 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 13.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch