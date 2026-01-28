Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9180 0.1%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’291 2.1%  Bitcoin 68’141 0.1%  Dollar 0.7654 0.5%  Öl 67.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Klumpenrisiken, KI und Fed-Turbulenzen: Die Stunde der aktiven ETFs
EZB-Prognosen im Fokus: BIP könnte laut Direktor Cipollone höher ausfallen
Micron Technology-Aktie mit neuer Bestmarke: Analysten begeistert von Bau neuer Speicherchipfabrik
GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Gold setzt Rekordlauf fort - Vertrauenskrise des Dollar als Kurstreiber
Suche...
Plus500 Depot

Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

24.30
CHF
0.41
CHF
1.72 %
09:00:49
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 06:24:13

Alstom Overweight

Alstom
24.30 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 33,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta setzte die Papiere des Bahntechnik-Konzerns am Dienstagabend obendrein auf die "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank. Alstom habe ein mittelfristig starkes Potenzial für Wachstum und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.04 € 		Abst. Kursziel*:
31.72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.27%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten